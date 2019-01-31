Холод планеты 4546B: DLC Below Zero к игре Subnautica вышло в ранний доступ

Сан-Франциско, США, , 12:37 — REGNUM В сервисах Steam и Epic Games Store появилось дополнение Below Zero к популярной игре Subnautica. Компания Unknown Worlds Entertainment отмечает, что в нем пока что не реализованы многие функции, которые были запланированы.

Subnautica: Below Zero вышла в формате «раннего доступа» (пользователи получают доступ к игре, находящейся в разработке), она предложит геймерам отправиться на холодную планету 4546B, причем сделать они это смогут не покупая саму игру, а купив именно дополнение, стоимость которого сегодня составляет 435 рублей.

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Напомним, Subnautica представляет собой игру в жанрах приключения и выживания. Релиз оригинальной игры состоялся 23 января 2018 года. На сайте Metacritic игра получила 88 баллов из 100.

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