В Южной Корее снизилось количество сверхурочных часов работы

Сеул, , 13:23 — REGNUM Граждане Республики Корея в 2018 году стали перерабатывать меньше. Такого результата удалось добиться благодаря соответствующей политике правительства, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

В июле 2018 года в стране был принят законопроект, ограничивающий максимальное количество рабочего времени 52 часами в неделю, включая сверхурочные. По данным министерства занятости и труда, подобные меры оказали ожидаемый эффект и привели к снижению сверхурочного рабочего времени на 0,8 часов в месяц; теперь количество переработок составляет 11,4 часов в месяц. Однако в некоторых промышленных отраслях сотрудники стали работать значительно меньше: так, например, на производствах резины и пластика сокращение составило 1,4 часов.

При этом, отмечается, что сокращение переработок не отразилось на размере заработной платы. Так, в среднем, южнокорейцы стали зарабатывать на 3,2% больше, а их месячный доход составил 2780 долларов.