В Южной Корее повышен уровень угрозы из-за распространения ящура

Сеул, , 14:11 — REGNUM Правительство Республики Корея озабочено ростом числа заразившихся ящуром — опасной инфекционной болезнью. Министерство сельского хозяйства уже повысило уровень угрозы до второй степени из четырёх возможных, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление ведомства. Первый уровень является наивысшим.

По информации агентства, правительство рассматривает возможность временного запрета на торговлю животными и закрытие некоторых рынков, а работникам и владельцам ферм уже запретили видеться друг с другом. Также началась вакцинация животных и проверка их здоровья. Подобные меры предосторожности необходимы, чтобы снизить риск быстрого распространения инфекции, так как основными переносчиками возбудителей болезни являются именно животные. Ситуация усугубляется тем, что в ближайшие дни граждане начнут празднование лунного Нового года, и, если среди здоровых людей окажутся зараженные, болезнь может распространиться с высокой скоростью.

Первый случай заражения был выявлен 29 января на молочной ферме у города Ансон в столичной провинции Кёнги. Позднее в тот же день на соседней мясной ферме также обнаружили зараженных животных. Отмечается, что продукция с мясного предприятия является премиальной и поставляется в магазины премиум-класса.