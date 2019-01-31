Четверг, 31 Января 2019 года
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Верховный Суд Пакистана отклонил иск против христианки Асии Биби

Общество

Суд не отменил своё решение

Исламабад, 31 января 2019, 12:34 — REGNUM  30 января в Верховном Суде Пакистана состоялось слушание по резонансному делу христианки Асии Биби, обвинённой в богохульстве.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Верховный суд подтвердил своё предыдущее решение о невиновности Биби, отклонив петицию представителей радикальных мусульманских групп. Председатель Верховного суда Асиф Саид Хоса заявил, что в пользу виновности Асии Биби не было представлено никаких доказательств, а свидетели лгали под присягой, что могло бы привести их к пожизненному сроку, «если бы дело не было столь щепетильным». Председатель суда также отметил, что в рассмотрении дела Биби суд руководствовался гражданским законодательством, которое не предусматривает наказания без доказательств вины.

Христианка Асия Биби была оправдана Верховным судом в ноябре 2018 года по делу о богохульстве (ей грозила смертная казнь). Радикальные религиозные группы во главе с «Техрик-э-Лабайак Пакистан» организовали массовые протесты по всей стране, призывая к расправе над судьями и казни Асии Биби. Правительство сначала прошло на уступки и обещало закрыть Биби выезд из страны, но потом арестовало основных организаторов беспорядков.

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Зарубежная хроника
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