В Пакистане повысят минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет

Исламабад, , 14:02 — REGNUM 30 января в Комитете по правам человека Сената Пакистана (верхняя палата парламента) состоялось рассмотрение законопроекта «Об ограничении детских браков».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Комитет одобрил предложение повысить минимальный возраст вступления в брак для девушек до 18 лет. Министр по правам человека Ширин Мазари заявила, что полностью поддерживает этот шаг. Ожидается, что законопроект будет внесён на рассмотрение Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в ближайшее время.

Напомним, что в Пакистане ранее уже предпринимались попытки ограничить детские браки. Так минимальный возраст для вступления в брак у мужчин уже составляет 18 лет, у девушек — 16 лет. Согласно данным Министерства по правам человека Пакистана, ежегодно ранние браки становятся причиной по меньшей мере 21% детских смертей в стране.