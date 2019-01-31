Четверг, 31 Января 2019 года
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В Пакистане повысят минимальный возраст для вступления в брак до 18 лет

Общество

Выходить замуж девушки смогут только после наступления 18 лет

Исламабад, 31 января 2019, 14:02 — REGNUM  30 января в Комитете по правам человека Сената Пакистана (верхняя палата парламента) состоялось рассмотрение законопроекта «Об ограничении детских браков».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Комитет одобрил предложение повысить минимальный возраст вступления в брак для девушек до 18 лет. Министр по правам человека Ширин Мазари заявила, что полностью поддерживает этот шаг. Ожидается, что законопроект будет внесён на рассмотрение Национальной ассамблеи (нижняя палата парламента) в ближайшее время.

Напомним, что в Пакистане ранее уже предпринимались попытки ограничить детские браки. Так минимальный возраст для вступления в брак у мужчин уже составляет 18 лет, у девушек — 16 лет. Согласно данным Министерства по правам человека Пакистана, ежегодно ранние браки становятся причиной по меньшей мере 21% детских смертей в стране.

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Зарубежная хроника
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