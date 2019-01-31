В Пакистане планируют выдавать субсидию на хадж каждому паломнику

Исламабад, , 12:57 — REGNUM 30 января Совет исламской идеологии Пакистана завершил двухдневное заседание, на котором обсуждались субсидии для хаджа (паломничество мусульман в Мекку).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Совет рекомендовал правительству выделять коллективные субсидии для паломников. Согласно решению Совета, субсидия не менее 45 тысяч рупий (22 тысячи рублей) должна выдаваться каждому желающему посетить Мекку пакистанцу вне зависимости от уровня дохода или того, отправляется он по государственной квоте или с турагентством.

Своё решение Совет исламской идеологии обосновал шариатским правом.