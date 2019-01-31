Верховный суд отказал ФАС в доступе к банковской тайне

Москва, , 12:27 — REGNUM Кредитная организация не имеет права раскрывать банковскую тайну по запросу Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Такой вывод содержится в решении, принятом коллегией по экономическим спорам Верховного суда в рамках рассмотрения спора Связь-банка и антимонопольщиков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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Спор начался ещё в сентябре 2017 года. Тогда ФАС из-за поступившего обращения о нарушении антимонопольного законодательства на основании закона «О защите конкуренции» запросила у банка выписку о движении денежных средств по всем открытым и закрытым счетам одной компании. Антимонопольную службу интересовали контрагенты компании, а также назначение операций. Сославшись на закон о банковской деятельности, по которому у ФАС нет доступа к банковской тайне, передать запрашиваемые ФАС данные банк отказался.

По общему правилу в случае противоречия двух законодательных актов приоритетное право — у специального закона. Однако каждая сторона стояла на своём. В результате банку ФАС выписала штраф, а три нижестоящие инстанции встали на сторону антимонопольной службы.

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В результате коллегия отменила ранее принятые служителями Фемиды решения и вынесла решение без отправки дела на новое рассмотрение, отмечает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время ФАС готовит поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Как пояснил заместитель главы управления по борьбе с картелями ФАС Дмитрий Артюшенко, они дают право ФАС РФ требовать от банков предоставления информации, касающейся банковской тайны.

В ФАС пообещали не раскрывать банковскую тайну, к которой получат доступ, и запрашивать сведения только при необходимости. Это коснётся только хозяйствующих субъектов — компаний, организаций и других лиц, которые ведут экономическую деятельность. Поправки, которые готовит ведомство, не наделят его правом доступа к счетам простых граждан.

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