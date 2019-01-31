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В Индии общественный деятель начала голодовку против коррупции в стране

Общество

Акция протеста индийского общественного деятеля и борца с коррупцией Анны Хазаре продлится до тех пор, пока правительство Индии не обеспечит выполнение антикоррупционного закона 2013 года

Нью-Дели, 31 января 2019, 12:33 — REGNUM  30 января индийский общественный деятель и борец с коррупцией Анна Хазаре начал голодовку в знак протеста против невыполнения действующим правительством Индии во главе с Нарендрой Моди антикоррупционного закона. Об этом сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

К голодовке Анны Хазаре присоединились его ученики и крестьяне, проживающие в области Ахмеднагар, штат Махараштра. Перед началом акции протеста общественный деятель заявил, что он продолжит голодовку до тех пор, пока правительство Индии не обеспечит соблюдение антикоррупционного закона 2013 года. Напомним, что исполнение положений указанного закона было одним из предвыборных обещаний правящей «Индийской народной партии» (БДП) во главе с Нарендрой Моди.

Анна Хазаре сыграл ключевую роль в антикоррупционном движении 2011 года. В 2013 году на фоне растущих общественных волнений парламент Индии принял антикоррупционный закон, в рамках которого правительство должно было создать специализированные ведомства по борьбе с коррупцией. Тем не менее к настоящему времени положения данного закона исполнены не были.

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Зарубежная хроника
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