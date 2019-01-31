СКР выясняет причины гибели троих детей в больнице под Челябинском

Челябинск, , 12:26 — REGNUM В Челябинской области Следственный комитет начал проверку по факту услуг ненадлежащего качества со стороны персонала больницы №1 города Копейска, где с 20 декабря умерли три ребёнка. скончались мальчики пяти 13 лет, а также девятилетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

В проверке также участвуют представители областного минздрава. В ходе неё предстоит дать оценку тому, насколько при лечении детей больница соблюдала стандарты лечения и предъявляемые к нему требования. Также следователи дадут действиям руководства и должностных лиц уголовно-правовую оценку.

Также в СКР добавили, что по всем случаям смерти детей уже возбуждены уголовные дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на частые смети детей в этой больнице отреагировал губернатор Борис Дубровский. Он призвал не делать спешных выводов, а дождаться вердикта специалистов.

Глава челябинского минздрава Сергей Приколотин со своей стороны заявил, что каждый случай был клинически сложным. Он заверил, что министерство окажет следствию всю необходимую помощь.

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