Четверг, 31 Января 2019 года
12:26:48 МСК

СКР выясняет причины гибели троих детей в больнице под Челябинском

Общество

Подозревают оказание услуг ненадлежащего качества

Челябинск, 31 января 2019, 12:26 — REGNUM  В Челябинской области Следственный комитет начал проверку по факту услуг ненадлежащего качества со стороны персонала больницы №1 города Копейска, где с 20 декабря умерли три ребёнка. скончались мальчики пяти 13 лет, а также девятилетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

В проверке также участвуют представители областного минздрава. В ходе неё предстоит дать оценку тому, насколько при лечении детей больница соблюдала стандарты лечения и предъявляемые к нему требования. Также следователи дадут действиям руководства и должностных лиц уголовно-правовую оценку.

Также в СКР добавили, что по всем случаям смерти детей уже возбуждены уголовные дела.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на частые смети детей в этой больнице отреагировал губернатор Борис Дубровский. Он призвал не делать спешных выводов, а дождаться вердикта специалистов.

Глава челябинского минздрава Сергей Приколотин со своей стороны заявил, что каждый случай был клинически сложным. Он заверил, что министерство окажет следствию всю необходимую помощь.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинской области СК возбудил дело после смерти ребенка в больнице

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нарушения и ЧП в медицинских учреждениях
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить