Отец сенатора Арашукова доставлен в Москву для допроса

Москва, , 12:19 — REGNUM Советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, доставлен к следователям для допроса. Об этом 31 января сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Рауля Арашукова этапировали из Санкт-Петербурга в Москву. Следователи уже приступили к беседе с подозреваемым.

В ближайшее время Арашукову-старшему предъявят обвинение, затем следователь будет ходатайствовать перед судом о помещении его под стражу, пояснил источник ТАСС.

Отец сенатора от КЧР подозревается в организации преступного сообщества и хищении газа у компании «Газпром» на 30 млрд рублей. Задержали Рауля Арашукова в петербургском офисе Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, подозреваемого в ряде серьёзных преступлений. Так, сенатору инкриминируют участие в преступном сообществе, давление на свидетеля, причастность к убийствам и крупное хищение газа.

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