Четверг, 31 Января 2019 года
12:23:53 МСК

Отец сенатора Арашукова доставлен в Москву для допроса

Общество

Его задержали в петербургском офисе Газпрома

Москва, 31 января 2019, 12:19 — REGNUM  Советник гендиректора «Газпром межрегионгаза» Рауль Арашуков, отец сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, доставлен к следователям для допроса. Об этом 31 января сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Рауля Арашукова этапировали из Санкт-Петербурга в Москву. Следователи уже приступили к беседе с подозреваемым.

В ближайшее время Арашукову-старшему предъявят обвинение, затем следователь будет ходатайствовать перед судом о помещении его под стражу, пояснил источник ТАСС.

Отец сенатора от КЧР подозревается в организации преступного сообщества и хищении газа у компании «Газпром» на 30 млрд рублей. Задержали Рауля Арашукова в петербургском офисе Газпрома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы арестовал на два месяца сенатора Рауфа Арашукова, подозреваемого в ряде серьёзных преступлений. Так, сенатору инкриминируют участие в преступном сообществе, давление на свидетеля, причастность к убийствам и крупное хищение газа.

Читайте также: Суд арестовал сенатора Арашукова по делу об убийствах

Читайте ранее в этом сюжете: Канделаки раскрыла правду о своих отношениях с сенатором Арашуковым

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дела семьи Арашуковых
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить