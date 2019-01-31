Братьям Магомедовым продлили срок ареста

Москва, , 12:24 — REGNUM Тверской районный суд Москвы в очередной раз продлил арест совладельцам группы компаний «Сумма» — миллиардеру Зиявудину Магомедову и его брату, экс-сенатору Магомеду Магомедову. Они пробудут в СИЗО «Лефортово» как минимум до 30 марта, а срок предварительного следствия продлен до 5 мая, пишет Forbes.

Отмечается, что обвиняемые и их адвокаты просили суд изменить меру пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО. Однако представитель следствия настаивал на продлении ареста, так как обвиняемые, по его мнению, могут влиять на ход расследования и оказывать давление на свидетелей. Кроме того, братья якобы «продолжают переоформлять компании на офшоры» и имеют доступ к похищенным деньгам.

Напомним, братья Магомедовы были задержаны в конце марта 2018 года. Их обвиняют в создании преступного сообщества, мошенничестве, хищениях и растратах в особо крупном размере. Всего в деле восемь эпизодов, а общий ущерб, нанесённый федеральному и региональным бюджетам, оценивается следствием в 2,8 млрд рублей. Магомеду Магомедову также инкриминируется незаконное приобретение и хранение оружия.

Всего в деле 16 фигурантов, шесть из которых находятся в международном розыске. В списке обвиняемых в том числе глава компании «Интекс» (входит в «Сумму») Артур Максидов.

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