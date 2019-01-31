В Прикамье экс-мэр осуждён за превышение должностных полномочий

Чайковский, Пермский край, , 12:20 — REGNUM В Чайковском Пермского края вынесен приговор экс-мэру Алексею Третьякову. Суд первой инстанции приговорил бывшего чиновника к трём годам лишения свободы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Третьяков признан виновным в превышении должностных полномочий. По данным суда, завизировал документы и дал согласие на предоставление своей подчинённой квартиры муниципального жилищного фонда, тогда как оснований для предоставления жилья не имелось. Впоследствии председатель комитета по управлению имуществом оформила квартиру на свою родственницу.

Экс-мэру назначено три года лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, наложен запрет на должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на срок два года. Приговор суда не вступил в законную силу.

По данным СМИ, Алексей Третьяков заявил о намерении обжаловать приговор. Зал суда экс-чиновники покинул в наручниках. Добавим, что гособвинение просило для бывшего главы городской администрации четыре года лишения свободы.

Между тем, информресурсы не исключают того, что уголовное дело против Третьякова могло быть сфабриковано. Поводом стала борьба за власть на территории укрупнённого муниципального образования — Чайковского городского округа. Среди причастных к фабрикации называют двух известных пермяков, среди которых теперь уже бывший высокопоставленный чиновник.

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