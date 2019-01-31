Сервис Airbnb «наживается» за счет незаконных израильских поселений

Иерусалим, , 13:27 — REGNUM 30 января международная неправительственная организация Amnesty International, занимающаяся расследованием случаев нарушения прав и свобод людей по всему миру, обвинила онлайн-площадки по размещению жилья Airbnb, Booking.com, Expedia и TripAdvisor в том, что они «наживаются на военных преступлениях» на Западном берегу реки Иордан. Как сообщает международная телекомпания «Аль-Джазира» со штаб-квартирой в Дохе, данные серверы предлагают свои услуги на территории незаконных израильских поселений на Западном берегу Иордана.

Аmnesty International призывает эти компании перестать предоставлять любые услуги, включая жилье, на оккупированных территориях. В своем докладе «Итог: оккупация» организация обвиняет данные онлайн-площадки в нарушении международного права и спонсировании военных преступлений. Источник добавляет, что строительство израильских поселений на Западном берегу Иордана считается незаконным с точки зрения международного права.