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В секторе Газа прошли демонстрации в поддержку президента Венесуэлы

Общество

Жители сектора Газа организовали демонстрации в поддержку президента Венесуэлы, против которого была совершена попытка государственного переворота

Рамалла , 31 января 2019, 12:13 — REGNUM  В секторе Газа прошли демонстрации в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает иорданская ежедневная газета Al-Ghad.

Инициаторами демонстраций стали представители Демократического фронта освобождения Палестины. Акция состоялась перед зданием представительства ООН в секторе Газа.

Демонстранты скандировали слова «Революционеры с радостью встречают символ свободы». Лидер Демократического фронта освобождения Палестины Талал Абу Зарифа заявил о том, что «палестинцы в секторе Газа выражают свою солидарность с законно избранным президентом Венесуэлы и его легитимным правительством».

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Зарубежная хроника
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