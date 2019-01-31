Рамалла , , 12:13 — REGNUM В секторе Газа прошли демонстрации в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает иорданская ежедневная газета Al-Ghad.

Инициаторами демонстраций стали представители Демократического фронта освобождения Палестины. Акция состоялась перед зданием представительства ООН в секторе Газа.

Демонстранты скандировали слова «Революционеры с радостью встречают символ свободы». Лидер Демократического фронта освобождения Палестины Талал Абу Зарифа заявил о том, что «палестинцы в секторе Газа выражают свою солидарность с законно избранным президентом Венесуэлы и его легитимным правительством».