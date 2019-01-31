В Екатеринбурге могут временно запретить массовые мероприятия

Екатеринбург, , 12:08 — REGNUM В Екатеринбурге стоит временно ограничить проведение массовых мероприятий из-за эпидемии острыми респираторными инфекциями и гриппом. Об этом заявила замглавы центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы направили предложение в мэрию города об ограничении массовых мероприятий, в первую очередь — в закрытых учреждениях. Для всего населения», — сообщила Лосевская.

В горздраве Екатеринбурга пока не уверены, стоит ли полностью последовать рекомендациям Роспотребнадзора, но устную рекомендацию горожанам там направить готовы:

«Надо будет обсуждать. Будут рекомендации об ограничении посещения», — заявил глава управления здравоохранения Денис Демидов.

По словам Демидова, в городских больницах уже лежат более 300 горожан с ОРВИ и гриппом. Цифра всего заболевших по городу пока прежняя — более 21 тысяч человек.

Напомним, из-за вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом екатеринбургским школьникам уже закрыли доступ в школы около 150 тысяч детей вынужденны обучаться дистанционно. Количество заболевших растёт и еще будет расти как минимум до конца следующей недели, считают в Роспотребнадзоре.

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