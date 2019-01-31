Последователей ислама возмутили кроссовки Nike

Москва, , 12:07 — REGNUM Рисунок на подошве новых кроссовок Nike возмутил мусульман из-за сходства части эмблемы с написанием имени бога. Последователи ислама потребовали отзыва этой продукции по всему миру, следует из петиции, опубликованной на сайте change.org.

Во фрагменте эмблемы кроссовок Nike Air Max 270 увидели сходство со словом «Аллах», написанным арабской вязью. Петицию к настоящему моменту поддержали 18 тыс. человек.

Автор петиции Сайка Норин назвала размещение на обуви имени бога возмутительным и ужасающим поступком. Женщина напомнила, что в 1997 году компании уже приходилось изымать товар из продажи по тому же поводу.

В компании объяснили, что нанесли на подошву обуви стилизованный вариант товарного знака Air Maх и не собирались наделять его каким-то иным значением. В Nike заверили, что уважают все религии и серьезно относятся к подобным инцидентам.

Как сообщало ИА REGNUM, весной 2018 года президент бренда Nike Тревор Эдвардс подал в отставку из-за жалоб сотрудников на неподобающее поведение.

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