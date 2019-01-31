Специалист по блокаде оценил планы Смольного по сохранению памяти о войне

Санкт-Петербург, , 12:08 — REGNUM Для развития существующего Государственного мемориального Музея блокады Ленинграда в Соляном переулке нужна дорожная карта с конкретными задачами и постоянная поддержка со стороны властей. Но это не отменяет необходимости создания в Петербурге Института памяти, который бы на постоянной основе занимался изучением блокадной темы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 31 января доктор исторических наук, проректор Европейского университета в Санкт-Петербурге Никита Ломагин — автор многочисленных научных работ и книг о блокаде Ленинграда.

Напомним, президент Владимир Путин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда главы государства 150 млн рублей на создание новой экспозиции в Музее блокады Ленинграда. В свою очередь Смольный сообщил о решении выкупить у Минобороны помещения, примыкающие к музею, для нужд фондохранилища.

«Пока непонятно, что получит Музей на Соляном. Ему нужны большие площади, нужна помощь с приспособлением новых помещений, нужна всесторонняя помощь. Пока есть ободряющие заявления о желании создать лучший музей блокады, чего не было никогда», — сказал Никита Ломагин, комментируя ситуацию.

Он подчеркнул, что «нужна конкретика, нужна дорожная карта и тогда, вместе со стратегией развития Музея, волей и ресурсами может получиться то, о чем говорится в прессе».

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Как сообщало ИА REGNUM, лидер петербургских «Справороссов» Марина Шишкина обратилась к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом материально поддержать рабочую группу, работавшую над концепцией нового Музейно-выставочного комплекса (МВК) «Оборона и блокада Ленинграда». Реализация этого проекта в настоящий момент заморожена властями для дополнительной проработки. Шишкина просит предусмотреть выделение 5−7 млн рублей в год на продолжение деятельности рабочей группы.

Никита Ломагин в связи с этим напомнил, что «идея нового МВК состояла в том, что у него будет три функции — экспозиционная, научная и просветительская».

Нужен Институт памяти, который необходим городу и может существенно помочь Музею. В письме Шишкиной говорится об этом, но бюджет не учитывает необходимых расходов на командировки, копирование документов, администрирование. Это небольшие деньги, конечно», — сказал доктор исторических наук.

«Я хотел бы сохранить тот коллектив, который сделал много и является ядром этого Института. 13 февраля финансирование прекратится, и это печально», — добавил профессор Ломагин.

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