Рошаль предостерег от поспешности принятия закона о паллиативной помощи

Москва, , 11:59 — REGNUM Президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль предостерег от поспешного принятия закона о паллиативной помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

«Если будет реализован этот план, и эта структура на основании закона, четкая структура, будет в России создана, на это нужно время и не только материально-техническое обеспечение, но и кадровое обеспечение, и как оно будет решаться», — сказал Рошаль журналистам в рамках заседания Совета по законотворчестве при председателе Госдумы.

Рошаль обеспокоен реализацией предлагаемых норм.

«Закон можно принять, но как он будет работать? Как пойдет финансирование, как пойдет подготовка кадров, как в жизни это будет. Какой будет научно-методический центр, для того, чтобы это все прошло», — указал он.

Рошаль уверен, что широкое обсуждение законопроекта продолжится.

«Только взвешенный закон, который начнет работать, принесет свою пользу. Мы ждем этого закона, и, надеюсь, россияне должны быть довольны им. Этот болевой нарыв в России надо вскрыть и надо вылечить», — заключил он.

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