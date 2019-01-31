Екатеринбуржцам и иностранцам дадут месяц на прививку от кори

Екатеринбург, , 12:00 — REGNUM Всё молодое население Екатеринбурга в возрасте до 35 лет вместе с работниками социальной сферы и иностранных рабочих обяжут привиться против кори до 1 марта. Об этом заявила замглавы центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В городе проведут подчищающую иммунизацию против кори в срок до 1 марта. Всё население до 35 лет, кто ещё не привит, должны сделать прививку. Вакцин достаточно. Определённые категории населения — транспорт, сфера обслуживания — прививаются до 55 лет. А работники сферы образования, здравоохранения и иностранные рабочие должны сделать прививку без ограничения по возрасту», — заявила Лосевская.

По словам замруководителя, в городе зарегистрировано уже восемь случаев заболеваний корью.

Напомним, еще 25 января 2019 года было известно лишь о четырех заболевших корью. Прошлая вспышка кори в Екатеринбурге была в конце 2016 года — тогда её диагностировали у 46 детей и 30 взрослых.

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