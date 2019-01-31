Четверг, 31 Января 2019 года
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В Казахстане растет угроза распространения синтетических наркотиков — КНБ

Общество

В КНБ фиксируют контрабанду наркотиков через международные почтовые отправления

Астана, 31 января 2019, 11:53 — REGNUM  Распространение синтетических наркотиков на территории Казахстана приобретает угрожающее значение, сообщили 31 января в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

В ведомстве отметили, что синтетические наркотики представляют серьезную угрозу для молодежи в силу своей доступности и низкой стоимостью.

В КНБ фиксируют контрабанду наркотиков через почтовые отправления из стран Евросоюза, России, США, Мексики и Китая. В течение 2018 году сотрудники КНБ изъяли из незаконного оборота более 5 кг синтетических наркотиков и около 500 кг химических прекурсоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, который вносит поправки в законодательство по вопросам контроля за оборотом наркотиков. Закон наделяет правительство республики полномочиями по утверждению списка наркотических средств, подлежащих контролю в стране.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев подписал поправки по вопросам контроля за оборотом наркотиков

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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