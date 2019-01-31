Володин: Закон о паллиативной помощи должен учитывать прогрессивные решения

Москва, , 11:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на качественной проработке и широком обсуждении законопроекта о паллиативной помощи в России, передает корреспондент ИА REGNUM 31 января.

Законопроект был принят в первом чтении 16 января, срок предоставления поправок ко второму чтению установлен до 14 февраля.

«Мы должны принять такой закон, который позволяет сделать все, чтобы сотни тысяч наших граждан, их семей получили надежду на то, что неизлечимо больным людям снимут, облегчат боль, а их близкие получат поддержку», — сказал Володин, открывая заседание Совета по законотворчестве при председателе Госдумы.

Он считает важным перенять лучший опыт паллиативной помощи, накопленный в других странах.

«Мы говорим о том, что самые прогрессивные решения должны быть востребованы», — отметил Володин.

На заседании участники обсуждают, как будет финансироваться реализация норм закона, кто конкретно будет заниматься паллиативной помощью — Минздрав или Минсоцразвития, в чьем ведении — федеральном или региональном будет сеть паллиативной помощи. Кроме того, сказал спикер Госдумы, следует получить ответ от правительства: когда будут готовы нормативные акты для исполнения закона, так как затягивание с их подготовкой может отодвинуть фактическое вступление закона в силу, что недопустимо.

Володин также не исключил приглашения на второе чтение в Госдуме председателей профильных комитетов региональных заксобраний — «чтобы все понимали, к чему закон обзывает регионы, какие у них полномочия».

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