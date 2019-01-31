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Почти 60 т гуманитарного груза доставит Красный Крест в Донбасс

Общество

В ДНР и ЛНР проследовали шесть грузовиков

Киев, 31 января 2019, 11:44 — REGNUM  Жителям Донецкой и Луганской Народных Республик доставят очередной груз с гуманитарной помощью. Об этом сегодня, 31 января, сообщила государственная пограничная служба Украины.

В общей сложности в Донбасс будет отправлено 57 тонн продуктовых наборов и строительных материалов.

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«Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало шесть грузовиков от Международного комитета Красного Креста», говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года Международный комитет Красного Креста направил в Донбасс 196 тонн гуманитарной помощи — это продовольственные и гигиенические наборы, а также лекарственные препараты. Месяцем ранее в Донбасс пришло три конвоя с гуманитарной помощью. В общей сложности в ДНР и ЛНР было направлено 35 автомобилей. Общая масса груза превысила 540 тонн.

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