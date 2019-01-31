Массовая эвакуация в Великом Новгороде затронула более 23 тыс. человек

Великий Новгород, , 11:44 — REGNUM После анонимных сообщений с угрозами, поступившими в различные учреждения Великого Новгорода утром 30 января, было эвакуировано более 23 тыс. человек — около 21,5 тыс. учащихся школ и гимназий, более 1,2 тыс. пациентов Новгородской областной клинической больницы и около 600 пациентов детской поликлиники №2. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 31 января, на заседании думы Великого Новгорода сказал мэр города Сергей Бусурин.

По его словам, первый сигнал об угрозах поступил в городское управления по делам ГО и ЧС в 8:41 30 января, после 19:00 новые сообщения касались угроз взрыва на городской станции скорой помощи, а также зданий, где находятся другие помещения мэрии — комитеты по опеке и попечительству, комитет по образованию и комитет по строительству.

Полностью комплекс мероприятий по проверке объектов был завершён к 21:15 30 января.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, комментируя события 30 января в Великом Новгороде, назвал их «серьёзной тренировкой» для всех служб, а также заявил, что власти «не имеют права рисковать жизнью людей, даже если всем кажется, что это ложные сообщения».

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