Видео: в сети обсуждают эпичную битву невозмутимого жирафа с прайдом львов

Кейптаун, , 11:40 — REGNUM В соцсетях обсуждают самого хладнокровного жирафа в мире, который «не заметил» целый прайд вцепившихся в него львов. Видео было публиковано на канале Kruger Sightings.

Сафари-гид Франсуа Пиенаар рассказал журналистам, что во время одной из утренних экскурсий он и его клиенты обнаружили спящих львов и решили понаблюдать за ними. Внезапно львы увидели неподалеку старого жирафа, не подозревавшего об их соседстве и атаковали его. Пиенаар думал, что львам удастся свалить жирафа и убить его: одной самке удалось запрыгнуть ему на спину.

Однако жираф проявил чудеса выдержки и не дал львам добиться своей цели. Противостояние длилось на протяжении пяти часов, в какой-то момент животному удалось сбросить льва со спины и атаковать ногами остальных членов прайда. В итоге хищники устали от попыток свалить жирафа и отказались от своих планов, большому парнокопытному удалось уйти.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, автор которого из Дженифер Лоуренс сделал Стива Бушеми. По мнению некоторых пользователей, результат получится достаточно жутким.

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