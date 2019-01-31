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Марокканцы протестуют против визита премьера Израиля в королевство

Общество

Сообщается, что Нетаньяху везёт в Марокко американский план по урегулированию кризиса в Западной Сахаре

Рабат, 31 января 2019, 12:16 — REGNUM  Десятки марокканских активистов собрались перед зданием парламента страны, выступая против возможного визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Рабат. Протестующие заявляют о неприемлемости участия еврейского лобби в разрешении затянувшегося конфликта, отмечая, что израильское влияние лишь усугубит напряжённую ситуацию в регионе. Об этом сообщает марокканское информационное агентство «Аль-Магриб Аль-Яума».

Согласно израильским источникам в СМИ, Нетаньяху собирается посетить Рабат в марте текущего года для встречи с марокканским королём Мухаммедом VI. Ожидается, что израильский лидер представит своему коллеге инициативу Вашингтона по разрешению кризиса в Западной Сахаре.

В свою очередь, официальный представитель правительства Марокко заявил, что королевство не имеет ни официальных, ни торговых отношений с Израилем.

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Зарубежная хроника
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