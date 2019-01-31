Эксперты МАГАТЭ оценят безопасность первой атомной электростанции в Египте

Каир, , 12:05 — REGNUM Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыли в Египет для проведения инспекции безопасности строительства первой в стране атомной электростанции Ад-Дабаа. По итогам визита специалисты подготовят доклад для представления в Совет МАГАТЭ. На повестке также обсуждение планов Каира по развитию атомной энергетики и ее использованию в мирных целях. Об этом сообщает египетское информационное издание Albavaba.

По словам официального представителя министерства энергетики и возобновляемых источников энергии Египта Аймана Хамзы, визит экспертной делегации является подготовительным этапом перед получением египетской стороной необходимых технических лицензий для начала строительства станции. Хамза отметил, что реализация проекта идёт по установленному графику.

Контракты на строительство станции на сумму 60 миллионов долларов стали самыми крупными в истории мировой атомной отрасли. Ожидается, что первый блок атомной станции будет введен в окончательную эксплуатацию в 2026 году.