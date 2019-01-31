В столице Индонезии запустят первую линию метро — СМИ

Джакарта, , 11:36 — REGNUM Управляющий директор проекта строительства метрополитена в Джакарте Уильям Сабандар заявил, что пробный запуск первого участка метро состоится в конце февраля 2019 года, сообщает Antaranews.

«26 февраля 2019 года мы начнем пробный запуск», — заявил управляющий директор проекта PT MRT Jakarta, метрополитена в Джакарте.

Известно, что в пробном режиме метро проработает две-три недели и сможет принимать около 20 тыс. пассажиров в день. Ожидается, что в обычном режиме метро начнет работать с 11 марта 2019 года.

Первый участок первой линии метро охватит южную часть столицы Индонезии. Ее протяженность 15,7 км. Линия насчитывает 13 станций.

В целом проект MRT Jakarta предполагает строительство двух линий метро протяженностью 108 км. Линия с севера на юг будет состоять из 21 станции. Вторая линия пройдет с запада на восток. Ее открытие, как ожидается, состоится в 2027 году.

Напомним, транспортная сеть в Джакарте слабо развита. На сегодняшний день пассажиры могу перемещаться на обычных автобусах, экспресс-автобусах, которые ходят по выделенным полосам и имеют свои линии, а также на такси и пригородных поездах. Процесс строительства первой линии метро начался в октябре 2013 года.