Патриарх Кирилл: РПЦ не изменит позицию по абортам

Москва, , 11:35 — REGNUM Русская православная церковь (РПЦ) никогда не откажется от своей позиции против совершения абортов, заявил 31 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По его словам, позиция РПЦ по абортам всем хорошо известна. При этом, если речь заходит на эту тему, патриарх всегда подчеркивает важность преодоления этого «духовного недуга в нашем обществе», даже если многие принципиально не согласны с этим.

«Ну и что? Это должно заставить меня замолчать? Значит, тогда я отступлюсь от самого главного: я перестану людям нести Божью правду», — заявил патриарх Кирилл в интервью журналистам, которое приурочено к 10-летию его интронизации на патриарший престол.

Напомним, ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Рождественских парламентских встреч в Госдуме заявил, что Русская православная церковь констатирует негативные последствия доступности абортов в России и настаивает на выведении абортов из системы обязательного медицинского страхования.

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