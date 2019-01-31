Жители Подмосковья требуют установить контейнеры для сбора опасных отходов

Серпухов, Московская область, , 14:10 — REGNUM Сотни жителей Московской области требуют изменить проект территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твёрдыми коммунальными отходами. Соответствующие жалобы были направлены в региональное министерство жилищно-коммунального хозяйства, сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист Андрей Елькин.

В частности, поменять двухконтейнерную схему раздельного сбора отходов на трёхконтейнерную, а в случае многоквартирного дома, на четырёхконтейнерную, и дополнить описание контейнеров РСО контейнером для опасных бытовых отходов.

«Почему предусмотрена только двухконтейнерная схема? А как же опасные бытовые отходы? Ртутные лампы, термометры, батарейки, аккумуляторы, упаковка хим. средств. А как же медицинские отходы, образовавшиеся в быту — перевязочные материалы и другие изделия, контактировавшие с больным, в т.ч. инфицированным?» — говорится в тексте обращения.

Жители также просят пояснить, что входит в понятие «прочие» отходы. А также привести данные по объёмам отходов, не являющихся твёрдыми коммунальными отходами, и соответствующим образом учесть их в территориальной схеме обращения с отходами.

Кроме того, в проекте не указана необходимая информация о расстоянии до места размещения контейнерной площадки, в соответствии с санитарными нормами. Есть ряд других замечаний и предложений: по мнению активистов, существующая схема не соответствует требованиям действующего федерального законодательства и не отвечает стратегии развития региона.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Серпуховского региона подали свыше 300 жалоб в министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области с требованием пересмотреть проект территориальной схемы обращения с отходами. В списке требований — исключение из объектов размещения отходов с 2019 года полигона ТБО «Лесная».

Читайте подробнее: Жители просят власти Подмосковья отказаться от полигона под Серпуховым