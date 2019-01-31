Найденный на улице в Челябинске мальчик будет депортирован в Таджикистан

Челябинск, , 11:31 — REGNUM В Челябинске найденный 30 января на улице полураздетым мальчик 2013 года рождения будет депортирован в Таджикистан. Об этом журналистам сообщили в городской полиции.

Также вместе с ним на родину отправят его мать. Выяснилось, что женщина нарушила правила пребывания иностранных граждан в России. Ей выписан штраф. Сейчас она и ребёнок ожидают депортации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мальчик был найден утром 30 января в мороз на улице полураздетым. Это произошло в Металлургическом районе Челябинска. Оказалось, что отец ребёнка уехал в другой город, а мать отлучилась в магазин. Оставшись один, мальчик раздетым вышел на улицу.

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