Четверг, 31 Января 2019 года
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Бангладеш заняла второе место в Азии по отмыванию денег

Общество

Согласно оценке американской исследовательской организации, среди всех азиатских стран Бангладеш находится на втором месте по объёму отмываемых за рубежом денег

Дакка, 31 января 2019, 13:05 — REGNUM  Базирующаяся в США организация «Глобальная финансовая целостность» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что Бангладеш — вторая страна в Азии по объёму отмываемых денег за рубежом. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», первое место по этому показателю среди азиатских стран занимает Индия.

Согласно выявленным в ходе исследования данным, в 2015 г. из Бангладеш по четырем разным каналам был вывезен капитал общей стоимостью равный 5,9 миллиардов долларов США. В том же году в страну тем же путём было ввезено 2,3 мииарда долларов США.

Основным инструментом отмывания денег, как утверждают эксперты из «Глобальной финансовой целостности», служит внешняя торговля и финансовые махинации во внешнеторговых сделках. По мнению экспертов, «какая-то доля» от торговли Бангладеш с развитыми странами (составляющей 17,5% от общего внешнеторгового объёма) «наверняка отмывается».

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Зарубежная хроника
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