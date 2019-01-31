Бангладеш заняла второе место в Азии по отмыванию денег

Дакка, , 13:05 — REGNUM Базирующаяся в США организация «Глобальная финансовая целостность» провела исследование, в ходе которого выяснилось, что Бангладеш — вторая страна в Азии по объёму отмываемых денег за рубежом. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», первое место по этому показателю среди азиатских стран занимает Индия.

Согласно выявленным в ходе исследования данным, в 2015 г. из Бангладеш по четырем разным каналам был вывезен капитал общей стоимостью равный 5,9 миллиардов долларов США. В том же году в страну тем же путём было ввезено 2,3 мииарда долларов США.

Основным инструментом отмывания денег, как утверждают эксперты из «Глобальной финансовой целостности», служит внешняя торговля и финансовые махинации во внешнеторговых сделках. По мнению экспертов, «какая-то доля» от торговли Бангладеш с развитыми странами (составляющей 17,5% от общего внешнеторгового объёма) «наверняка отмывается».