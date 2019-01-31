Amnesty International: Испания должна прекратить поставки оружия Мексике

Мехико, , 13:55 — REGNUM Международная неправительственная организация Amnesty International потребовала от Председателя правительства Испании Педро Санчеса прервать поставки стрелкового оружия и лёгких вооружений в Мексику.

«Не допустите экспорта стрелкового оружия и лёгких вооружений в Мексику, в свете того, что в стране силами безопасности постоянно нарушаются права человека, и эти нарушения не расследуются должным образом», — призвала организация Санчеса в своем официальном заявлении.

Как сообщило аргентинское агентство Infobae со ссылкой на Amnesty International, в 2013—2018 гг. Испания поставила Мексике оружия на 586 млн долларов. Организация назвала мексиканское правительство ответственным за то, что в стране не расследуются произвольные задержания, пытки, недостойное обращение с заключёнными, насильственные исчезновения, внесудебные расправы и убийства.

В Amnesty International подчеркнули, что число жертв насильственных исчезновений в Мексике составляет более 35 тыс. человек, и обвинили власти страны в том, что они «не организовали полноценных поисков исчезнувших людей, не начали оперативное расследование и не предали правосудию большинство ответственных за преступления».

Amnesty International также напомнила о намерении президента Андреса Лопеса Обрадора создать Национальную гвардию. По мнению организации, с созданием такого рода военного корпуса сокращение преступности и масштабов насилия в стране едва ли возможно.