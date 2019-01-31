Четверг, 31 Января 2019 года
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Amnesty International: Испания должна прекратить поставки оружия Мексике

Общество

Организация призвала председателя правительства Испании Педро Санчеса прекратить экспорт оружия в Мексику, объяснив это непрекращающимися нарушениями прав человека со стороны силовых структур Мексики и нежеланием властей изменить ситуацию

Мехико, 31 января 2019, 13:55 — REGNUM  Международная неправительственная организация Amnesty International потребовала от Председателя правительства Испании Педро Санчеса прервать поставки стрелкового оружия и лёгких вооружений в Мексику.

«Не допустите экспорта стрелкового оружия и лёгких вооружений в Мексику, в свете того, что в стране силами безопасности постоянно нарушаются права человека, и эти нарушения не расследуются должным образом», — призвала организация Санчеса в своем официальном заявлении.

Как сообщило аргентинское агентство Infobae со ссылкой на Amnesty International, в 2013—2018 гг. Испания поставила Мексике оружия на 586 млн долларов. Организация назвала мексиканское правительство ответственным за то, что в стране не расследуются произвольные задержания, пытки, недостойное обращение с заключёнными, насильственные исчезновения, внесудебные расправы и убийства.

В Amnesty International подчеркнули, что число жертв насильственных исчезновений в Мексике составляет более 35 тыс. человек, и обвинили власти страны в том, что они «не организовали полноценных поисков исчезнувших людей, не начали оперативное расследование и не предали правосудию большинство ответственных за преступления».

Amnesty International также напомнила о намерении президента Андреса Лопеса Обрадора создать Национальную гвардию. По мнению организации, с созданием такого рода военного корпуса сокращение преступности и масштабов насилия в стране едва ли возможно.

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Зарубежная хроника
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