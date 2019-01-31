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Большинство студентов США — за запрет оскорбительной риторики в колледжах

Общество

Но при этом — за свободу слова

Вашингтон, 31 января 2019, 11:17 — REGNUM  Колледжи и университеты США должны иметь возможность сократить оскорбительные политические выпады на своих территориях, сообщает The Wahsington Examiner со ссылкой на проведенный среди студентов опрос.

Фонд «За личные права в области образования» опубликовал в среду опрос, согласно которому более половину студентов считают, что их колледжам следует разрешить ограничивать нетерпимые мнения, несмотря на то, что почти одна треть говорит, что свобода слова является самой важной гражданской свободой.

Результаты отражают аналогичную тенденцию, зафиксированную опросом Фонда в октябре 2017 года после убийства чернокожего и последовавшего протеста в Шарлоттсвилле. То исследование показало, что почти 70% студентов поддержали отказ приглашать на мероприятие ораторов, которые в прошлом высказывали расистские комментарии.

«Эти точки зрения, — отмечает Фонд, обсуждая последний опрос, — предполагают лишь поверхностное понимание свободы выражения мнений и защиты ассоциаций, которые лежат в основе Первой поправки, и нежелание видеть их применимыми к защите выражения мнений, которые некоторые считают оскорбительными или нежелательными».

Опрос был проведен совместно с YouGov, были опрошены 2225 студентов. Погрешность результатов — плюс/минус 2,3 процентных пункта.

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Социологические опросы
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