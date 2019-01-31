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Задержанием в Египте студентов из Ингушетии озабочена Татьяна Москалькова

Общество

Омбудсмен намерена просить помощи в их поиске у властей Египта

Москва, 31 января 2019, 11:16 — REGNUM  Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в курсе ситуации со студентами из Ингушетии, задержанными в Египте. Омбудсмен РФ вступится за них перед властями этой страны. Об этом Москалькова сообщила газете «Известия».

Она пообещала направить обращение и руководству Египта и комиссии по правам человека и попросить у них помощи в этом вопросе. Необходимо выяснить, за что их задержали.

Пока же ситуация с исчезновением студентов из Ингушетии остается неясной. По данным издания, в посольстве России в Каире с августа 2018 года, когда стало известно о их пропаже, пытаются прояснить их судьбу, однако египетская сторона пока не отреагировала на запросы дипломатов.

Есть данные, что студенты задержаны. Об этом сообщил изданию уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Оздоев. По его словам, арест может быть связан с нарушением миграционного законодательства или обвинениями в экстремизме.

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Как сообщало ИА REGNUM, об исчезновении уроженцев Ингушетии в Египте стало известно в ноябре 2018 года, когда их родные, потерявшие с ними связь с августа, обратились в МИД РФ за помощью. По некоторым данным, молодые люди, обучавшиеся в Исламском университете Каира, задержаны.

Власти Ингушетии обратились за помощью к послу Египта в России Ихабу Ахмеду Талаату Насру. Он подтвердил, что в курсе произошедшего инцидента и пообещал помочь в поиске пропавших студентов.

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