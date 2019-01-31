Патриарх Кирилл высказался по церковному расколу на Украине

Москва, , 11:03 — REGNUM Комментируя ситуацию с церковным расколом на Украине патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что вмешательство политических сил в религиозную жизнь противоречат воле Божией. Об этом сообщает 31 января РИА Новости.

По словам патриарха, захваты храмов Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), насилие над священниками, поддержка раскола недопустимы.

«Нельзя создавать расколы. Нельзя идти против воли Божией. Нельзя, проповедуя одно и призывая людей к одному, практически делать совсем противоположное», — сказал он.

Также патриарх Кирилл подчеркнул, что на Украине священники учат свою паству одним ценностям, в то время как церковная организация действует «в совершенно другой системе ценностей».

«Это означает, что нет благодати в такой церковной организации», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января украинский президент Пётр Порошенко фактически констатировал возможность силового захвата церквей канонической УПЦ МП раскольниками, которых власти называют «Новой церковью» или «Православной церковью Украины» (ПЦУ).

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