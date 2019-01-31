В Екатеринбурге не пустят детей в школу ещё полторы недели из-за эпидемии

Екатеринбург, , 11:04 — REGNUM До 11 февраля школы Екатеринбурга будут закрыты для учащихся из-за эпидемии острых респираторных инфекций (ОРВИ) и гриппа. Об этом заявила замглавы центрального екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Ольга Лосевская журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Пока на этой неделе — продолжение подъема заболеваемости. На этой и следующей неделе мы ожидаем превышение порога, поэтому в это время снятия ограничений не будет», — сказала Лосевская.

От занятий отстранены около 150 тысяч школьников, заявила начальник департамента образования мэрии Екатеринбурга Екатерина Сибирцева. Дети получают задание по электронной почте или через электронный дневник, уточнила специалист.

На этой неделе, по информации Роспотребнадзора, количество заболевших выросло на 12% по сравнению с предыдущей неделей. Большая часть заболевших за 28−30 января (76%) болеют именно гриппом.

Напомним, 30 января все школы Екатеринбурга были закрыты для учащихся из-за вспышки заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. А в детские сады воспитанников всё же пускают — но только тех, кому проставили прививки. В городе зарегистрировано более 21 тысячи заболевших ОРВИ и гриппом.

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