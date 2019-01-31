ЦОДД о дорогах Москвы: «Невозможно скользко»

Москва, , 11:00 — REGNUM На дорогах Москвы сколько, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность, сообщили 31 января в микроблоге ГКУ «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД) правительства Москвы.

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В ЦОДД отметили, что на улице стало тепло, но «невозможно скользко».

«И водителям, и пешеходам сегодня одна рекомендация на всех: будьте очень, очень, очень осторожны», — говорится в сообщении.

Ранее москвичей призвали к осторожности и в столичном департаменте транспорта из-за плюсовой температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, о гололёде 31 января в Москве предупредил и Гидрометцентр.

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