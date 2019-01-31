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Уральский политтехнолог Устинов останется в СИЗО до 25 мая

Общество

Отменить продление меры пресечения не удалось

Екатеринбург, 31 января 2019, 10:57 — REGNUM  В Екатеринбурге политтехнолог Александр Устинов останется под стражей до 25 мая. Свердловский областной суд не стал отменять ему эту меру пресечения.

Устинов подозревается в мошенничестве в составе группы лиц. Задержали его в конце ноября 2018 года. А 1 декабря он был арестован.

23 января Верх-Исетский районный суд продлил ему арест до 25 мая.

Напомним, Александр Устинов владел несколькими политическими сайтами и телеграм-каналами. На этих ресурсах публиковались в том числе и нелицеприятные материалы об известных политиках и предпринимателях. Задержали его по заявлению завода «Вентпром».

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге суд продлил арест политтехнологу Устинову

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