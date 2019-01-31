Оптимизация по-московски: участь роддома №10 в Зюзино предрешена?

Москва, , 16:59 — REGNUM В Москве есть дефицит медицинских учреждений, оказывающих родильные услуги на высоком уровне, заявил корреспонденту ИА REGNUM оргсекретарь Московской городской организации работников здравоохранения МПРЗ «Действие» Алексей Гусев. В связи с этим закрытие роддома №10 в Зюзино будет трудно осуществить без ущерба для пациентов и сотрудников.

При поддержке руководством роддома решения Роспотребнадзора о закрытии произойдёт перераспределение числа родильных услуг и женских консультаций между другими медицинскими учреждениями.

«Фактически, с точки зрения здравоохранения, будет оптимизация», — уточнил Гусев.

Данный вопрос поднимался 30 января на встрече руководства родильного дома №10 с сотрудниками. По приглашению врачей и среднего медицинского персонала там присутствовали представители профсоюза «Действие».

Алексей Гусев сообщил, что на собрании главврач больницы Олег Латышкевич озвучил и тем самым подтвердил официальную позицию, которая содержится в письменных ответах руководства здравоохранения города Москвы — Зюзинский районный суд на основе заключения Роспотребнадзора вынес решение о том, что учреждение не сможет продолжить работу, не устранив выявленные недостатки. При этом средства на проведение капитального ремонта на данный момент не зарезервированы.

Латышкевич, как показалось участникам встречи, проговорился о наличии «определённых планов и решений» по поводу дальнейшей судьбы роддома.

«Послушайте, есть же определенные планы, есть определенные решения…», — цитирует его слова МПРЗ «Действие».

В ответ на требования предъявить официальный номер документа и статус планов, главврач озвучил свою личную позицию как врача акушера-гинеколога, заявив, что родильный дом должен находиться на территории многопрофильной больницы.

Своё решение Зюзинский районный суд озвучит 22 февраля после истечения 90-дневного срока для устранение выявленных нарушений. Но так как за это время ситуация не изменилась, вероятнее всего, будет продлён режим остановки.

«Мы планируем привлечь независимую техническую экспертизу, которая подтвердила бы или опровергла бы заключение Роспотребнадзора и слова руководства о том, что невозможно устранить нарушения, не закрыв его на 5 лет», — добавил Алексей Гусев.

Напомним, жители Москвы передали в мэрию города уже почти 2 тысячи подписей с требованием сохранить роддом №10.

Читайте подробнее: Собянину передали свыше тысячи подписей за сохранение роддома в Зюзино