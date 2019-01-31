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В Казахстане разработали законопроект о реформе сферы ЖКХ

Общество

25% домов в Казахстане требуют капитального ремонта

Астана, 31 января 2019, 11:20 — REGNUM  Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разработало законопроект, который направлен на реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства, заявил заместитель директора Казахстанского центра ЖКХ Маргулан Абдыкаримов, сообщает 31 января агентство «Казинформ».

По его словам, в республике числится 78 657 многоквартирных жилых домов. В удовлетворительном состоянии находятся 69,7% домов, 25% домов требуют капитального ремонта, 1,8% — находятся в аварийном состоянии.

Директор центра добавил, что законопроект планирует предоставить дополнительные полномочия в сфере ЖКХ местным исполнительным органам власти.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность жителей Казахстана за коммунальные услуги составила 12,995 млрд тенге ($35 млн), что на 1% меньше, чем годом ранее.

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Проблемы ЖКХ
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