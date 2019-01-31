Четверг, 31 Января 2019 года
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Бен Аффлек больше не будет играть Бэтмена

Общество

Новый фильм расскажет о молодом Бэтмене

Бербанк, США, 31 января 2019, 11:06 — REGNUM  Компания Warner Bros. официально подтвердила, что Бен Аффлек больше не вернётся к роли Бэтмена в киновселенной DC. Сольный фильм с новым актёром выйдет в 2021 году, сообщает Deadline.

Новый фильм расскажет о молодом Бэтмене, который ещё только начинает свою супергеройскую карьеру. Режиссёр проекта Мэтт Ривз в своём интервью для Collider рассказал, что в новом фильме акцент будет сделан на детективных способностях Брюса Уэйна (настоящее имя Бэтмена). Также Ривз сообщил, что в картине герою будет противостоять сразу несколько антагонистов. Кастинг актёров для проекта начнётся в ближайшее время, а съёмки уже в 2019 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предстоящем фильме вселенной DC «Хищные птицы» может быть изменена история злодейки Харли Квинн. В новом тизере проекта героиня Марго Робби носит ожерелье с надписью: «Брюс». По мнению зрителей, эта надпись является отсылкой к Брюсу Уэйну, настоящей личности Бэтмена. В последней фанатской теории предполагается, что Квинн выйдет из-под влияния Джокера.

Читайте ранее в этом сюжете: В фильме DC «Хищные птицы» может быть переписана история Харли Квинн

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