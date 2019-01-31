Новгородские опасные места проверят после гибели ребёнка в яме с септиком

Великий Новгород, , 10:37 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин поручил ужесточить порядок проверки безопасности объектов и территорий в регионе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, такую задачу глава региона поставил 30 января на внеочередном заседании правительства Новгородской области, где обсуждалась гибель ребёнка в посёлке Волот 28 января.

Уполномоченный по правам ребёнка в Новгородской области Елена Филинкова, побывавшая на месте происшествия, предложила провести дополнительное обследование территорий для выявления объектов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, а также визуально обозначить и ограничить доступ в зоны эксплуатации небезопасных устройств и оборудования.

Андрей Никитин призвал членов правительства начать проверки территорий и объектов сразу же, не дожидаясь подготовки документов, обратив особое внимание на учреждения здравоохранения, образования и культуры.

«Пройти по территории, проверить, убрать снег. Пока нет табличек — воткнуть палку с флажком, чтобы больше таких вещей в регионе не происходило», — заявил Андрей Никитин.

По его словам, «на месте трагедии не было никаких обозначений, что под снегом — люк».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело 8-летнего мальчика нашли в открытой канализационной яме в посёлке Волот недалеко от Волотовского межпоселенческого социально-культурного комплекса. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

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