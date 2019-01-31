Видео: гибрид Дженнифер Лоуренс и Стива Бушеми вызвал бурную реакцию в сети

Вашингтон, , 10:37 — REGNUM В соцсетях бурно обсуждают видео, автор которого наложил лицо актера Стива Бушеми на видео выступления Дженнифер Лоуренс, состоявшегося во время церемонии вручения премии «Золотой глобус». Ролик был опубликован на Twitter-странице пользователя Mikael Thalen‏.

https://twitter.com/MikaelThalen/status/1090349932266094592

На момент публикации этот заметки видео набрало уже более 2,55 млн просмотров и собрало около 62,5 тыс. лайков. По мнению некоторых пользователей, гибрид Лоуренс и Бушеми выглядит достаточно жутко. Один из комментаторов пошутил, что если их соединить, то получится Маколей Калкин.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что певица Ариана Гранде набила на своей ладони татуировку с двумя иероглифами кандзи. Однако выяснилось, что надпись переводится совсем не так, как думала исполнительница.

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