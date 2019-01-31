В Москве за сутки выпала десятая часть январских осадков

Москва, , 10:36 — REGNUM Выпадение почти 10% январской нормы осадков зафиксировано в Москве за прошедшие сутки. Об этом сообщает 31 января Гидрометцентр России.

Днем 30 января на метеостанции ВДНХ отмечен 1 мм осадков, ночью — еще 4 мм осадков. Обильнее всего осадки были в Наро-Фоминске (7 мм), Волоколамске, Можайске (6 мм), Дмитрове (5,7 мм) и Клину (5,2 мм).

Синоптики ожидают 31 января в столице облачную погоду, 1 — 2 градуса тепла и слабый незамерзающий и непрерывный дождь. В Подмосковье будет −2…+3 градуса.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января водителей в столице призвали быть внимательней на дорогах из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий.

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