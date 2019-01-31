Четверг, 31 Января 2019 года
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В Казахстане ужесточили наказание за повторное совершение кражи

Общество

Данная мера исключает освобождение обвиняемого по примирению сторон

Астана, 31 января 2019, 10:34 — REGNUM  В Казахстане повторная кража перенесена из категории «средней тяжести» в категорию «тяжелое преступление», сообщает 31 января агентство «Казинформ» со ссылкой на министерство юстиции республики.

Данная мера исключает освобождение обвиняемого по примирению сторон. Поправки в уголовный кодекс внесены законом по вопросам усиления защиты прав собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного кодекса.

За повторную кражу предусматривается ответственность в виде ограничения свободы на срок от двух до семи лет либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 января президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал вышеуказанный закон. Законопроект рассматривался в парламенте дважды в связи с поправками главы государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Назарбаев одобрил поправки, усиливающие защиту прав собственности

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Политическая жизнь Казахстана
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