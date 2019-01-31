Четверг, 31 Января 2019 года
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В Южной Корее провели опрос на тему безопасности дорожного движения

Общество

Данный опрос проходил в 229 городах страны

В Южной Корее провели опрос на тему безопасности дорожного движения

Сеул, 31 января 2019, 10:34 — REGNUM  Министерство земли, инфраструктуры и транспорта, совместно с 229 органами местного самоуправления по всей стране провели опрос на тему безопасности дорожного движения. Об этом сообщает SBS News.

Согласно данному опросу, 32,6% жителей, сообщили что пристегиваются на заднем сидении, а 88,1% населения используют ремни безопасности на переднем сидении.28,7% опрошенных сообщили, что используют встроенные автоматические системы автомобиля, 8,8% — садились за руль не в трезвом виде, а 71,5% не включают сигнал поворота при смене полосы движения.

Лишь 84,6% населения используют мотоциклетный шлем, что является самым низким показателем среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития.

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Южная Корея: внутренняя и внешняя политика
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