Директор лагеря в Дагестане наживался на детях

Буйнакск, Дагестан, , 10:51 — REGNUM Директор детского оздоровительного лагеря «Горная речка» Буйнакского района Дагестана попал под уголовную статью. Его подозревают в служебном подлоге и мошенничестве при предоставлении путёвок на отдых, сообщили ИА REGNUM 31 января в пресс-службе СК по Дагестану.

Следствием установлено, что летом 2016 года подозреваемый по итогам аукциона заключил госконтракт с министерством труда и социального развития республики. В соответствии с ним лагерь взялся поставить ведомству 150 путевок для детей, находившихся в трудной жизненной ситуации. Стоимость каждой из них оценивалась в 11,5 тыс. рублей.

Сумма контракта составила более 1,7 млн рублей. Однако дети указанной категории в лагере не отдыхали. Директор предоставил в министерство документы с заведомо ложными сведениями, благодаря чему вместе с должностными лицами ведомства похитил половину полученных по контракту денег, а именно 850 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM , в 2018 году власти Дагестана на детскую оздоровительную кампанию потратили более 167 млн рублей. Летом в лагерях и санаториях смогли отдохнуть порядка 13 тысяч детей и подростков. Их приняли 20 оздоровительных учреждений, ещё три сотни детей смогли отправиться в санаторные организации Кабардино-Балкарии. Также в 10 муниципалитетах Дагестана в летний период работали почти 70 пришкольных лагерей дневного пребывания.