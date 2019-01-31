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Первым покупателем спортивной LADA Vesta стал губернатор Самарской области

Общество

Глава региона использовал сертификат, подаренный ему президентом «АвтоВАЗа» на Московском международном автосалоне

Самара, 31 января 2019, 10:25 — REGNUM  Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров стал первым покупателем автомобиля LADA Vesta Sport, старт продаж которого был объявлен днём ранее. Об этом 31 января сообщила пресс-служба главы региона.

https://twitter.com/SamRegion_Press/status/1090866944209838080

Для приобретения автомобиля Азаров воспользовался сертификатом, вручённым ему президентом «АвтоВАЗа» Ивом Каракатзанисом во время Московского международного автомобильного салона. Машина будет выполнена в цвете «Тайфун».

Напомним, флагман модельного ряда — автомобиль LADA Vesta Sport в базовой комплектации — будет предлагаться за 1 009 900 рублей. Автомобиль комплектуется форсированным 1,8-литровым двигателем мощностью 145 л.с. С максимальным набором опций — в версии Luxe — цена машины возрастёт до 1 045 900 рублей.

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