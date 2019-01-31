Автор «Метро 2033» и глава THQ Nordic прокомментировали ситуацию с Exodus

Стокгольм, , 10:26 — REGNUM Автор вселенной Metro 2033 Дмитрий Глуховский и глава компании THQ Nordic Ларс Вингефорс прокомментировали переход Metro Exodus в Epic Games Store. Глуховский в своём Instagram-аккаунте сообщил, что «стоит в стороне и смотрит на то, как его франшизу убивают», а Вингефорс, напротив, в пресс-релизе на сайте THQ Nordic заявил, что полностью поддерживает решение издателя.

https://www.instagram.com/p/BtQK2rfg7tE/

Глуховский в своём аккаунте выложил публикацию с подписью «Выпускаем пар!» (игра слов, в английском языке Steam переводится как «пар»). Тут же в комментариях фанаты франшизы начали спрашивать мнение писателя о переходе Exodus из Steam в Epic Games Store. Глуховский сообщил, что не имеет никакого отношения к решению издателей, но и не видит ничего ужасного в том, чтобы покупать игру не в Steam. После того как один из фанатов написал «вы убиваете собственную франшизу» писатель ответил «Нет, я стою в стороне и смотрю на то, как её убивают».

Глава THQ Nordic Ланс Вингефорс сообщил, что полностью поддерживает независимость своих финансовых подразделений (издатель Deep Silver принадлежит THQ Nordic) и верит в их бизнес-решения. Также Вингефорс полностью поддерживает решение сделать Exodus эксклюзивом для Epic Games Store. Отдельно глава компании отметил недавнее заявление THQ Nordic в Twitter (о том, что они не поддерживают Deep Silver) и сообщил, что эту публикацию сделало другое подразделение их компании с тем же названием.

Напомним, что ранее компания Deep Silver решила сделать игру Metro Exodus эксклюзивным для Epic Games Store на один год со дня релиза. Игровое сообщество неоднозначно отреагировало на эту новость. Представители компании THQ Nordic заявили, что решение было принято без их ведома, и они не имеют к нему никакого отношения. Также они отметили, что не отрицают возможности создания временных эксклюзивных проектов в будущем, но пока хотят дать игрокам полную свободу в покупке видеоигр.

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