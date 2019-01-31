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Власти Москвы опровергли сообщения о возможных перебоях с продуктами

Общество

Все постоянно работающие транспортные компании имеют постоянные пропуска на въезд в столицу грузовиков

Власти Москвы опровергли сообщения о возможных перебоях с продуктами
Andrew Butko
Пустые полки в супермаркете

Москва, 31 января 2019, 10:14 — REGNUM  Появившаяся в СМИ информация о якобы возможных перебоях в снабжении московских магазинов продуктами не соответствуют действительности. Об этом сообщила 31 января пресс-служба департамента транспорта Москвы.

«Никаких проблем с доставкой продуктов или грузов в Москве не будет, в настоящее время действует 76 тыс. годовых пропусков на въезд в город в течение 24 часов», — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Также в департаменте транспорта напомнили, что все постоянно работающие транспортные компании имеют постоянные пропуска на въезд в столицу грузовиков.

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что вступившие в силу изменения правил передвижения грузовиков в Москве могут повлечь за собой перебои с поставками продуктов питания в магазины.

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